ООН готова поддержать любой мирный процесс по Украине

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик указал, что урегулирование должно поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины
18:14

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. ООН готова содействовать любому процессу, который приведет к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя новый план США по Украине.

"Мы готовы поддерживать и оказывать содействие любому значимому процессу, который приведет к полному, безотлагательному и безусловному прекращению огня и последующему справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, указав, что мирное урегулирование должно поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 

