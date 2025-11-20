Полиция Молдавии задержала подозреваемых в контрабанде оружия через границу с Румынией

В инспекторате полиции республики сообщили, что, по предварительной информации, грузовик не пересекал границу с Украиной

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция Молдавии сообщила о задержании двух подозреваемых по уголовному делу, открытому после обнаружения оружия в грузовике на пункте перехода границы с Румынией.

"На данный момент, в результате проведения ряда следственных и оперативных действий, которые продолжаются, задержаны два человека на 72 часа, а также изъяты несколько доказательств. Дело находится в стадии расследования, подробности будут сообщены на более позднем этапе уголовного производства", - говорится в сообщении на сайте инспектората полиции республики. Отмечается, что "по предварительной информации, грузовик не пересекал границу с Украиной, а модели оружия, о которых сегодня кричали в обществе, не соответствуют обнаруженным".

В четверг СМИ Молдавии сообщили, что в грузовике были обнаружены переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) FIM-92 Stinger и "Игла", противотанковые ракетные пусковые установки "Корнет", а также "компоненты для ударных беспилотников". Обнаружение грузовика с оружием подтвердила Таможенная служба Молдавии. По ее данным, он был остановлен минувшей ночью на КПП Леушень - Албица. Молдавские правоохранители объяснили, что машина вызвала у них подозрение, поэтому они попросили просканировать ее на специальном оборудовании, которое есть только у румынской стороны.

Владельцем грузовика является молдавская фирма, которая оформила ПЗРК как металлические детали. В ходе брифинга лидер оппозиционной "Нашей партии" Молдавии, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Ренато Усатый призвал провести парламентское расследование, а также потребовал объяснений со стороны спецслужб страны. Он заявил, что по данным молдавских военных, такого оружия в республике нет, однако FIM-92 Stinger были поставлены Украине со стороны США и ЕС в количестве более 3 тыс. единиц.