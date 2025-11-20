Эксперт Макговерн: США угрожают Венесуэле на фоне снижения влияния в мире

Бывший аналитик ЦРУ провел параллель между нынешними военными операциями Соединенных Штатов и вторжением американских войск в 1983 году под предлогом защиты своих граждан на территорию Гренады с целью свержения пришедшего там к власти левого правительства

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Активизация применения Вашингтоном военной силы в Латинской Америке и угрозы в адрес Венесуэлы обусловлены провалом НАТО на Украине и снижением американского влияния в мире. Такую позицию изложил бывший аналитик ЦРУ высокого ранга, готовивший и проводивший ранее разведбрифинги для американских лидеров, Рэй Макговерн.

Выступая на онлайн-конференции, организованной журналом Executive Intelligence Review, Макговерн провел параллель между нынешними военными операциями США и вторжением американских войск в 1983 году под предлогом защиты американских граждан на территорию Гренады с целью свержения пришедшего там к власти левого правительства. По словам Макговерна, это было нужно правительству Рональда Рейгана, чтобы продемонстрировать, "что США по-прежнему сильны" после "невероятного унижения", связанного с гибелью морских пехотинцев США на территории международного аэропорта Бейрута в октябре 1983 года.

"Какое унижение, весь мир против нас", - продолжил Макговерн, рассуждая о нынешнем положении США на международной арене. Он напомнил о прошедшем в Пекине 3 сентября военном параде по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне, на котором присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

"Это было наглядной демонстрацией того, как изменился расклад сил в мире. Добавьте к этому поражение Украины, НАТО. Добавьте к этому [публикацию материалов дела финансиста Джеффри] Эпштейна, все остальные внутренние проблемы США, шатдаун. Несколько месяцев назад произошло изменение в политике США. Ее можно называть многосторонней, полицентричной, но фактически это стало признанием [президента США Дональда] Трампа в том, что мы практически ничего не можем поделать с Китаем, с Украиной, поэтому давайте покажем силу среди своих соседей", - отметил Макговерн.

"Венесуэла стала Гренадой", - отметил бывший аналитик ЦРУ. "Можно сказать, что я занимаюсь спекуляциями, проводя такую аналогию, но я считаю, что основная причина, по которой Трамп бряцает оружием в Карибском бассейне, угрожая Венесуэле, заключается именно в этом", - резюмировал он.