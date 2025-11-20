Axios: план США по Украине вызвал шок в Киеве и ЕС

По информации портала, встреча спецпосланника президента Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Турции была отложена по причине того, что последний не был согласен с американским планом по урегулированию конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Новый американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине вызвал волну шока у представителей Киева и Евросоюза. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как заявил Axios американский чиновник, в Вашингтоне надеются на достижение соглашения с Киевом благодаря внутреннему давлению на Зеленского со стороны украинского правительства.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как ранее утверждал портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.