Syria TV: восемь самолетов Израиля пролетели над Сирией на низкой высоте

Израильские летчики не наносили ударов по наземным целям, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вошли в воздушное пространство Сирии и совершили полеты над южными, центральными и северными районами на низкой высоте. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, появление восьми самолетов в небе было зафиксировано над провинциями Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Израильские летчики не наносили ударов по наземным целям.

Как передало агентство SANA, механизированные подразделения израильской армии вторглись в четверг на сирийскую территорию со стороны оккупированных Голанских высот и провели зачистку в населенных пунктах Джабата, Телль-Курум и Эль-Бурдж. Военные обыскивали дома граждан в поисках тайников с оружием. Сведений о задержании членов радикальных организаций не поступало.

В среду МИД арабской республики осудил незаконную поездку израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в буферную зону в провинции Эль-Кунейтра, расценив ее как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. В заявлении дипведомства отмечается, что в Дамаске рассматривают эту опасную провокацию "как еще одну попытку Израиля навязать свершившийся факт, противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН".

Сирия требует от международного сообщества заставить еврейское государство вывести войска с ее территории и соблюдать соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.