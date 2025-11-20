Белый дом: Уиткофф и Рубио контактируют с Россией и Украиной по мирному плану

Контакты ведутся, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио © Evelyn Hockstein/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами - Россией и Украиной - на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира. Так и подходят к мирным переговорам, не правда ли?" - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что "обсуждение продолжается", отказавшись при этом озвучить какие-либо детали. "Президент [США Дональд Трамп] поддерживает этот план, это хороший план как для России, так и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон, и мы работаем над тем, чтобы добиться этого", - утверждала она.

Ливитт подтвердила, что в четверг встречу с Зеленским провел министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл. "По итогам этой встречи он (Дрисколл - прим. ТАСС) был настроен оптимистично", - подчеркнула она. Ливитт при этом отвергла утверждения одного из журналистов о том, что план предусматривает уступки исключительно со стороны Киева, отметив, что дискуссия ведется "на равных", и добавив, что Уиткофф и Рубио "на прошлой неделе встречались с представителями Украины для обсуждения плана".

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. Как сообщило агентство Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.