Депутат Рады Гончаренко: перед встречей с Зеленским забирают телефоны

Зеленский встретится с фракцией партии "Слуга народа" вечером на фоне призывов отправить главу его офиса Андрея Ермака в отставку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Члены фракции украинской правящей партии "Слуга народа" вынуждены сдавать телефоны, чтобы пройти на встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"У "Слуг народа" на встрече не будет телефонов. Все телефоны забирают при входе. Поэтому мы узнаем про встречу уже после. Набираемся терпения", - написал он в своем Telegram-канале. Агентство РБК-Украина со своей стороны сообщило, что встреча уже началась.

Перед этим советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Зеленский встретится с фракцией партии "Слуга народа" вечером на фоне призывов отправить главу его офиса Андрея Ермака в отставку. Поступала информация, что встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

"Слуга народа" имеет большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. При этом еще до начала встречи депутат от оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Зеленский решил не увольнять Ермака. А Гончаренко, входящий в партию "Европейская солидарность", уточнил, что увольнения Ермака потребовали от Зеленского глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее депутат Рады Анна Скороход назвала отставку Ермака принципиальным вопросом. По ее словам, если его не уволят, могут быть опубликованы новые пленки о коррупции в верхушке украинской власти, которые вызовут еще больший скандал. А депутат Марьяна Безуглая заявила, что, если Зеленский не отправит Ермака в отставку, это "станет началом конца".

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.