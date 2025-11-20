Вагенкнехт: ЕС следует снять санкции с России в обмен на перемирие на Украине

Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что это нужно, чтобы снова влиять на переговоры

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен снять санкции с России и возобновить с ней отношения в энергетической сфере в обмен на перемирие на Украине, если он еще хочет оказать влияние на мирные переговоры. Об этом заявила лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт на своей странице в X.

"Позор, что европейцы настолько оказались дипломатически вне игры, что наш министр иностранных дел и "главный дипломат" [Йоханн] Вадефуль даже не знал о недавних переговорах между США и Россией о мирном плане для Украины, состоящем из 28 пунктов", - отметила она. "Для того чтобы снова влиять на переговоры, европейцам следовало бы предложить снятие санкций и возобновление отношений с Россией в энергетической сфере в обмен на перемирие. Это было бы, прежде всего, в интересах граждан и компаний в Германии", - считает Вагенкнехт.

Лидер BSW обратила внимание на то, что пока Украина "все глубже погружается в коррупционное болото", а несколько членов ее правительства и доверенных лиц Владимира Зеленского подозреваются в незаконном обогащении во время конфликта, ЕС обещает Киеву новые миллиарды евро финансовой помощи. По ее мнению, это "бесстыдство по отношению к германским и европейским налогоплательщикам". "Украина давно превратилась в бездонную бочку: свыше €300 млрд были направлены с начала войны правительству Зеленского, 76 млрд из них - из Германии", - отметила Вагенкнехт. Она напомнила, что в 2026 году канцлер [ФРГ] Фридрих Мерц "хочет вкачать в Украину еще €11,5 млрд немецких налогоплательщиков, хотя у Киева сейчас заканчиваются солдаты".

"Вместо того чтобы продолжать войну на Украине, в которой невозможно победить, выделяя новые миллиарды, Мерц, [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и компания должны, наконец, поддержать мирные переговоры", - подчеркнула Вагенкнехт.