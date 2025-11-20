Трамп хочет привлечь к ответу конгрессменов, призвавших не выполнять приказы

В США 1,3 млн военнослужащих на действительной службе, и такой призыв "может спровоцировать хаос, насилие и нарушить работу системы командования", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен привлечь к ответственности членов Конгресса, которые призвали американских военнослужащих и сотрудников спецслужб не подчиняться приказам его администрации. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать реакцию главы государства и сказать, хотел бы он казнить членов Конгресса. "Нет", - сказала она в ответ на этот вопрос. "Давайте проясним, на что реагировал президент, так как многие [журналисты] в этой комнате хотят обсудить его реакцию, а не то, что его заставило отреагировать таким образом", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

"В нашей стране 1,3 млн военнослужащих на действительной службе. И если они услышат этот радикальный призыв от действующих членов Конгресса, то это может спровоцировать хаос, насилие и нарушить работу системы командования", - указала Ливитт.

"Это очень, в крайней степени опасный призыв, который может караться законом. Я не юрист, пусть решение по этому поводу выносят Министерство юстиции и Военное [министерство]", - добавила она. "Предполагать и поощрять то, что военнослужащие могут нарушить субординацию, - это очень опасный поступок, который могут совершить действующие члены Конгресса. Их необходимо призвать к ответственности. И именно этого хочет президент", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее шесть сенаторов и конгрессменов от Демократической партии США обратились в совместном видео к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, призвав их "отказаться от выполнения незаконных приказов". Они утверждали, что США подвержены внутренним угрозам, а администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.

Президент США, комментируя это видео, напомнил законодателям, что их призывы можно расценивать как подстрекательство к бунту, которое карается смертной казнью.