В посольстве США на Украине заявили, что ситуация складывается в пользу мира

Впечатляющий темп переговоров наблюдался в последние 36 часов, сообщила временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис после встреч в Киеве заявила, что ситуация наконец-то складывается в пользу мира.

Накануне в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии (сухопутных войск) Дэниелом Дрисколлом. "Министр армии США Дэниел Дрисколл и я провели сегодня чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством - все разделяют видение президента [США Дональда] Трампа относительно завершения этой войны. Наконец ситуация складывается в пользу мира - мира, которого украинцы так долго ждали", - приводит слова Дэвис американское посольство на Украине в своем Telegram-канале.

В то же время, согласно сведениям издания "Общественное. Новости", Дэвис сказала украинским журналистам, что в последние 36 часов наблюдался "впечатляющий темп" переговоров по завершению войны. По ее словам, Трамп стремится урегулировать конфликт как можно скорее.

20 ноября Дрисколл встретился с Владимиром Зеленским. Как уточнила украинская сторона, Зеленский официально получил план Трампа по урегулированию конфликта. "Говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапах работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды - Украины и США - будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", - написал в свою очередь Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Дрисколлом.

В то же время агентство РБК-Украина со ссылкой на американского чиновника высокого ранга утверждает, что Зеленскому отведены жесткие сроки. "Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном графике, это жесткие сроки на его условиях. Это означает - прямо сейчас, это означает - как можно скорее. Это сроки, в соответствии с которыми мы работаем, и это мандат, который министр Дэниел Дрисколл привнес в мирные усилия", - сказал источник в комментарии агентству.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Запорожской и Херсонской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении РФ.