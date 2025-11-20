Постпред при ООН: КНР будет работать со всеми сторонами конфликта на Украине

Китай готов способствовать достижению прекращения огня и политического урегулирования кризиса

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай готов работать со всеми вовлеченными сторонами украинского конфликта для достижения прекращения огня и политического урегулирования кризиса. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

"Мы готовы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, усиливать голос рациональности, объективности и сбалансированности в мировом сообществе, а также играть конструктивную роль в достижении скорого прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал он 20 ноября на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике.