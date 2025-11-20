Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

Вашингтон также продолжит поставки оружия Киеву, заявил постпред США при ООН

Редакция сайта ТАСС

Постпред США при ООН Майк Уолтц © Adam Gray/ Getty Images

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжат предоставлять вооружение для Украины. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации по украинской тематике.

Он подчеркнул, что США готовы оказывать дальнейшее давление на Россию, если она "продолжит игнорировать призывы к прекращению огня". "Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - добавил постпред.