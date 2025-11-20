МИД Ирана: Москва поддержала Тегеран во время войны с Израилем

Оборонное сотрудничество стран после этого углубилось, отметил глава иранского министерства Аббас Арагчи

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Россия оказала большую поддержку Ирану во время июньской войны с Израилем, после чего взаимодействие Москвы и Тегерана в сфере обороны усилилось. Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Россияне нам очень сильно помогли во время 12-дневной войны, и после этого мы были еще активнее вовлечены в сотрудничество, чем ранее. Именно поэтому я говорю вам, что мы стали даже более готовы [к потенциальному конфликту], чем к предыдущей войне", - сказал он.

В ответ на просьбу пояснить, в чем заключается большая готовность страны, Арагчи сказал: "Наши ракеты сейчас находятся в лучшем положении, как по количеству, так и по качеству. Мы вынесли много уроков из 12-дневной войны. Мы поняли, каковы у нас слабые и сильные стороны, каковы слабые стороны Израиля. Мы их все проанализировали, и теперь мы полностью готовы, даже лучше, чем в прошлый раз", - сказал министр. "Это не означает, что мы хотим войны. Как вы знаете, лучший способ предотвратить войну - быть к ней готовым. И мы полностью готовы", - заверил Арагчи.

Вернувшись к теме взаимодействия с Москвой, глава иранской дипломатии заметил, что "военное сотрудничество между Ираном и Россией - это не что-то новое". "Оно насчитывает много лет. Целью нашего военного сотрудничества были исключительно наши оборонные задачи. Это была наша позиция с самого начала", - пояснил министр.

Арагчи также добавил, что действия Запада еще больше подоткнули Иран к сотрудничеству с РФ и КНР. "Мы должны признать, что именно западные страны на самом деле заставили нас понять, что Китай и Россия для нас - лучшие друзья, чем они", - сказал глава МИД ИРИ.