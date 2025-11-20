СБУ докладывала Януковичу об активизации США в преддверии "майдана"

В рассекреченных документах Службы безопасности Украины, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, также упомянуты высокопоставленные должностные лица Соединенных Штатов, которые встречались с представителями местной оппозиции

Редакция сайта ТАСС

Виктор Янукович © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) докладывала экс-президенту Украины Виктору Януковичу об активизации администрации экс-президента США Барака Обамы перед началом "майдана" в 2013 году. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Американское присутствие на Украине после обострения общественно-политической ситуации в нашей стране характеризуется значительной активизацией государственных структур и неправительственных организаций США", - говорится в обнародованном докладе СБУ.

В документе также упомянуты лица, которые, по данным украинского ведомства, встречались с представителями оппозиции страны. "В частности, в период с декабря 2013 года по январь 2014 года нашу страну систематически посещали делегации высокопоставленных должностных лиц США (сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мерфи, помощник госсекретаря Виктория Нуланд и другие), которые проводили встречи с представителями оппозиции и органов государственной власти Украины", - отмечается в докладе.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили часть административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек, и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.