МИД Ирана: Тегеран готов к сделке с США, но она должна быть сбалансированной

Глава ведомства Аббас Арагчи подчеркнул, что республика готова к переговорам, но не к диктату

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Иран готов к достижению сделки по своей ядерной программе с США, однако она должна быть хорошо сбалансированной и учитывать позиции обеих сторон. Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы готовы к переговорам, но не к диктату. Мы на самом деле открыты к сделке, но к честной и сбалансированной, а не односторонней. В этом проблема", - сказал он.

Глава иранской дипломатии сообщил, что перед началом 12-дневной войны в июне Тегеран и Вашингтон провели пять раундов переговоров. Американскую делегацию на них возглавлял спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф. "Мы были очень близки к сделке, к хорошему компромиссу. Я вовсе не намерен углубляться в детали, но, если нужно, я сделаю это когда-нибудь", - пообещал Арагчи.

Он пояснил, что последующая война Израиля при поддержке США поставила крест на этом процессе.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.