Керри и Нуланд считали "майдан" противостоянием США и ЕС с Россией

В рассекреченных документах СБУ также сказано, что во время событий на Украине посол Соединенных Штатов в Киеве Джеффри Пайетт направил усилия всех своих сотрудников на мониторинг ситуации в стране

Джон Керри © Drew Angerer/ Getty Images

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Джон Керри и его помощник по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд рассматривали события на "майдане" в 2013-2014 году в качестве противостояния США и стран Европы с Россией. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Следует также отметить, что некоторые американские высокопоставленные чиновники (Д. Керри, В. Нуланд, Б. Джексон и др.) считают события на Украине противостоянием США и стран ЕС с Российской Федерацией за геополитическое влияние в Восточной Европе", - говорится в докладе СБУ, адресованном бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

В документе отмечается, что во время событий на Украине посол США в Киеве Джеффри Пайетт направил усилия всех своих сотрудников на мониторинг ситуации в стране. "Главную и координирующую роль в деятельности посольства США на Украине во время последних событий играет посол США Джеффри Пайетт. По его указанию основные усилия всех сотрудников дипмиссии, вне зависимости от официальных направлений работы, в настоящее время сосредоточены на мониторинге ситуации на Украине", - следует из доклада.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили часть административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек, и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.