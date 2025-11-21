Разведка США в канун "майдана" искала на Украине связанных с Россией лиц

Американские дипломаты-разведчики при этом избегали ситуаций, которые могли дать повод для обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины, говорится в рассекреченном докладе СБУ

Вид на площадь Независимости, Киев © Красильников Станислав/ ИТАР-ТАСС, архив

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ЦРУ и ФБР в канун событий на "майдане" занимались поиском на Украине лиц и организаций, имеющих связи с Россией. Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Деятельность официальных звеньев резидентур ЦРУ и ФБР ограничивается официальными контактами с украинскими правоохранительными органами по поводу последних общественно-политических событий на Украине. При этом американские дипломаты-разведчики избегают ситуаций, которые давали бы повод для их обвинений во вмешательстве во внутренние дела нашего государства. В то же время первоочередной оперативный интерес для американских спецслужб представляют вопросы, связанные с функционированием организаций и лиц, связанных с Российской Федерацией, на территории нашего государства", - говорится в докладе СБУ, адресованном бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

В документе отмечается, что на территории Украины действовали различные неправительственные организации (НПО), которые работали в интересах США и занимались сбором данных о политической обстановке в стране, а в качестве источников информации для НПО выступали граждане Украины из числа активных участников протестного движения, которые ранее участвовали в реализации грантовых проектов при финансовой поддержке США.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.