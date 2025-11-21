Агенты США склоняли украинскую оппозицию к захвату здания Минюста

Во время событий на "майдане" американских дипломатов также интересовало, выставлены ли баррикады вокруг министерства, говорится в рассекреченном докладе СБУ

Редакция сайта ТАСС

© Rob Stothard/ Getty Images

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Агенты США подстрекали украинскую оппозицию к захвату здания министерства юстиции страны во время событий на "майдане". Об этом говорится в рассекреченных документах СБУ, которые легли в основу книги экс-офицера ведомства Василия Прозорова, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Американский дипломат Т. Пергальский находится в постоянном контакте с активистами оппозиционного движения, в том числе с представителем общественного объединения экстремистской направленности "Общее дело" А. Данилюком. Так, 27.01.14 американец обратился к этому гражданину нашего государства по поводу захвата здания Министерства юстиции Украины активистами "Общего дела". Американского дипломата интересовало, обращались ли лидеры оппозиции к А. Данилюку, а также выставлены ли баррикады в окружении министерства", - говорится в докладе СБУ, адресованном бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

В документе также изложена информация о попытках американских дипломатах получить доступ к служебной информации МВД Украины. "Также известны случаи установления американскими дипломатами неофициальных контактов с украинскими официальными лицами для получения служебной информации. Так, 06.12.2013 представитель военного атташе посольства США на Украине Джексон Греш пытался неофициальным путем получить от должностных лиц внутренних войск Министерства внутренних дел Украины информацию с ограниченным доступом в отношении организации обеспечения общественного порядка указанным органом министерства внутренних дел, численности, дислокации и задачах его подразделений", - отмечается в докладе.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили несколько административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.