Пезешкиан вновь предложил перенести столицу из Тегерана в другое место

Президент Ирана назвал эту меру необходимостью

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь заявил о необходимости переноса столицы страны города Тегерана в другое место. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, причиной решения президента стало перенаселение города и дефицит воды в нем. Пезешкиан подчеркнул, что если население мегаполиса продолжит расти, то ресурсов воды будет недостаточно, чтобы обеспечить ею всех его жителей.

"У нас нет выбора. Это необходимость", - заявил президент.

Пезешкиан также добавил, что подобная проблема коснулась не только Тегерана, но и некоторых других иранских регионов.

Ранее представитель президента исламской республики по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде заявлял, что вопрос переноса столицы Ирана из Тегерана в другое место снят с повестки, для решения проблемы нехватки воды в городе разработан проект по перекачке воды из Персидского залива.