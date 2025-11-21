News 24: США добивается участия в передаче председательства в G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Посольство США в ЮАР запросило аккредитацию для группы своих сотрудников во главе с поверенным в делах на открывающийся в субботу саммит Группы двадцати (G20) для участия в церемонии передачи председательства в "двадцатке" от Южно-Африканской Республики Соединенным Штатам. Об этом сообщил местный новостной портал News 24 со ссылкой на письмо, полученное МИД ЮАР от посольства США.

В каких-либо других встречах или рабочих сессиях саммита G20 представители посольства США участвовать не будут, отмечает издание. В письме содержится просьба обеспечить доступ семи сотрудникам посольства в помещение саммита, где 23 ноября планируется провести церемонию передачи председательства. Группу возглавляет поверенный в делах Марк Диллард.

Шаг США вызвал возмущение в руководстве ЮАР, отмечает местная радиостанция SABC. "Президент ЮАР не передаст [председательство] поверенному в делах", - заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Согласно протоколу, по завершении саммита его председатель передает символический молоток главе делегации государства, которое займет пост председателя "двадцатки" на ближайшие 12 месяцев. При этом участники церемонии должны выступить с краткими речами.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что от США поступили сигналы о том, что они могут пересмотреть свое решение о бойкоте саммита G20 и принять в нем участие. Однако, как сейчас оказалось, речь идет только о присутствии представителя посольства США на церемонии передачи председательства.

В сентябре президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет на саммит в ЮАР, а делегацию на нем возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В начале текущего месяца Трамп ужесточил свою позицию, объявив, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.