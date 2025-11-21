Европол заявил о вовлечении детей в заказные убийства

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Преступные группировки в Евросоюзе "используют детей в качестве оружия", вовлекая их в противозаконную деятельность через интернет. Об этом сообщила глава Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль.

"Использование детей в качестве оружия организованными преступными группировками - вот что происходит сейчас в Европе. <...> Речь идет не о мелких кражах. Речь идет о крупных преступлениях", - сказала она в интервью европейскому изданию Politico.

По словам де Болль, Европол зафиксировал 105 случаев вовлечения несовершеннолетних с использованием интернета в насильственные преступления, в том числе зафиксированы 10 случаев заказных убийств. Она добавила, что "худший случай", с которым столкнулось ведомство, произошел с мальчиком, которому "приказали убить младшую сестру, что он и сделал". Глава Европола отметила, что зачастую злоумышленники шантажируют детей, притом их действия направлены на всех несовершеннолетних, независимо от материального статуса их семей.

Среди прочих проблем де Болль выделила использование искусственного интеллекта (ИИ) преступниками. Она подчеркнула, что ИИ теперь является "катализатором преступности", а правоохранительным органам сложнее раскрывать преступления, совершенные с помощью этого инструмента. Другой проблемой в ЕС остается наркоторговля. Глава Европола сказала, что сообщество "наводнено наркотиками", а злоумышленники начали использовать подводные лодки для доставки запрещенных веществ из Латинской и Южной Америки.