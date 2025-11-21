AP: Израиль намерен изъять часть земель на Западном берегу

Речь идет о 180 га в районе деревни Севастия, где в древние времена находилась столица Северного Израильского царства - Самария

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Израильская гражданская администрация планирует изъять 180 га археологически ценных земель в районе деревни Севастия на Западном берегу реки Иордан, где в древности находилась столица Северного Израильского царства (X-VIII века до н. э.). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на документ администрации.

Большая часть археологического памятника находится в зоне C территории Западного берега реки Иордан, которая управляется израильскими властями по соглашению "Осло II" 1995 года, в то время как сама деревня располагается в зоне B, ответственность за которую несут гражданские власти Палестинской национальной администрации (ПНА). О планах о раскопках и развитии археологического памятника как туристической территории израильские власти объявляли еще в 2023 году. Теперь, как указывает AP, речь идет об изъятии земель, на которых палестинцы занимаются сельским хозяйством.

По данным израильского правозащитного проекта "Peace now", раскопки на изымаемых территориях уже начались, на реализацию проекта израильские власти выделили $9,24 млн. Палестинской стороне было дано 14 дней на то, чтобы высказать свои возражения против принятого решения. Организация указывает, что это крупнейший случай изъятия израильской администрацией археологически ценных земель в Палестине. До этого израильская сторона изымала 28 га на юге Западного берега.

Район деревни Севастия считается одним из древнейших постоянно заселенных мест на Западном берегу реки Иордан. Здесь располагался город Самария, служивший столицей Северного Израильского царства. Затем поселение играло важную роль в римский период истории этих территорий. Предполагается, что именно здесь был погребен Иоанн Креститель.