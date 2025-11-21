Премьер Хаммад: создание Высшего органа в Триполи может привести к расколу Ливии

Премьер-министр правительства, подотчетного Палате представителей страны, который действует на ее востоке, Усама Хаммад назвал такое решение антиконституционным актом

ТУНИС, 21 ноября. /ТАСС/. Создание в Триполи новой властной структуры - Высшего органа председателей - является антиконституционным актом, который может привести к требованиям в восточной части Ливии об автономии региона. Об этом заявил премьер-министр правительства, подотчетного Палате представителей (парламенту) страны, который действует на востоке Ливии, Усама Хаммад.

"Формирование [в Триполи] Высшего органа председателей является незаконным актом и угрожает единству страны", - указал Хаммад, слова которого привел ливийский телеканал Libya24. Глава кабинета, поддерживаемого ливийским парламентом, указал, что формирование нового органа управления в Триполи "подрывает стабильность и нарушает избирательный процесс". По словам Хаммада, "выходом из подобной ситуации является ускорение проведения президентских выборов ". В противном случае, добавил он, "возможность требования автономии [восточных ливийских регионов] станет безотлагательной и очевидной".

Минувшим днем Президентский совет Ливии, выполняющий функции главы государства, объявил о создании Высшего органа председателей, который должен отвечать за координацию при принятии решений на национальном уровне и согласование позиций в руководстве страны. По сообщению пресс-службы совета, такое решение было принято на встрече главы Президентского совета Мухаммеда аль-Менфи с премьер-министром заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой и председателем консультативного органа страны - Высшего государственного совета - Мухаммедом Такалой. Новый орган, согласно сообщению, будет "разрабатывать методологию принятия решений и заниматься решением политических, экономических и оборонных проблем".

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В 2015 году в Схиратt на основе мирного плана ООН было подписано ливийское политическое соглашение, предусматривавшее формирование ПНЕ и Президентского совета на время переходного периода. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Дбейбой - находится в Триполи. Второе - под руководством Усамы Хаммада - изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.