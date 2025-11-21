Медведчук: "дрессированная оппозиция" Украины не сможет сформировать кабмин

Европа поддерживает Владимира Зеленского, а не оппозиционных украинских политиков, отметил глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его европейские партнеры не позволят украинским партиям, послушно изображающим парламентскую оппозицию, усилить свое влияние на фоне крупного корруционного скандала и сформировать коалиционное правительство. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Возбудившейся украинской якобы "оппозиции", которые решили, что на фоне коррупционного скандала они усилят свои позиции и даже сформируют какое-то правительство, явно ничего не светит", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук пояснил, что Владимир Зеленский, окружение которого оказалось втянуто в масштабные коррупционные схемы, теперь изображает, что он возглавил войну с коррупцией, а европейские партнеры Киева предпочитают не замечать, куда уходят их средства. "Европа во всем поддерживает нелегитимного, а не дрессированную "оппозицию", которая думает, что пришло время вылезать из-под лавки", - отметил политик, добавив, что это развязывает Зеленскому руки не только в вопросах коррупции, но и в новых репрессиях.

Ранее на фоне все новых подробностей коррупционного дела часть украинских политических сил попыталась выдвинуть свои требования. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и партия "Голос" настаивают на увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отставке правительства и формировании в парламенте коалиции с участием оппозиции. Позже к ним присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако у этих трех политических сил вместе недостаточно голосов для принятия таких решений. По данным украинского издания "Страна", у "Европейской солидарности" сейчас 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25, у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226 голосов.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.