Белый дом не знал о приеме послом США осужденного за шпионаж в пользу Израиля Полларда

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Белый дом не был в курсе планов посла США в Израиле Майка Хакаби принять в посольстве Джонатана Полларда - американского разведчика, осужденного на пожизненное заключение за шпионаж в пользу еврейского государства в 1987 году и освобожденного досрочно в 2015 году. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщило агентство Reuters.

Она отметила, что Дональд Трамп в любом случае "поддерживает нашего посла Майка Хакаби во всем, что он делает для Соединенных Штатов и Израиля".

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что посол Хакаби принял в посольстве Полларда. Сам Поллард подтвердил факт встречи и назвал ее "дружеской". По данным источников газеты, прием осужденного шпиона в посольстве вызвал беспокойство со стороны ЦРУ, представители Белого дома также были встревожены и недовольны фактом встречи. Сама встреча является нарушением сложившихся правил, предполагающих воздержание американских официальных лиц от встречи с осужденными шпионами.

Джонатан Поллард служил аналитиком в военно-морской разведке США. С начала 1980-х он начал сотрудничать с израильскими органами в части передачи еврейскому государству секретной информации не только о положении на Ближнем Востоке, но и в других частях мира. Поллард передал Израилю тысячи разведывательных документов. В 1985 году он был арестован, спустя два года его приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2015 году Поллард был освобожден досрочно, в 2020 году он переехал в Израиль, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху лично встретил его в аэропорту.