Китай отверг обвинения в поставках оружия сторонам конфликта на Украине

Также КНР строго контролирует вопросы, связанные с двойным назначением гражданской и военной продукции, отметила представитель китайского МИД Мао Нин

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай не поставляет летальное оружие сторонам конфликта на Украине и строго контролирует экспорт продукции двойного назначения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я не в курсе упомянутой вами ситуации, но хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальное оружие какой-либо из сторон конфликта и строго контролирует вопросы, связанные с двойным назначением гражданской и военной продукции", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что вооруженные силы РФ якобы используют китайское вооружение в рамках СВО.