В Риге журналисту Солопенко назначили исправительные работы за нарушение санкций

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Рижский городской суд приговорил русскоязычного журналиста Андрея Солопенко к 280 часам исправительных работ за нарушение антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Отмечается, что в рамках уголовного дела обвинения предъявлены 14 лицам.

В декабре 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который несколько лет назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже всех задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Всего с декабря 2020 года по март 2021 года в Риге прошли обыски у семи латвийских журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Официальное основание для уголовного преследования - нарушение санкций, введенных против РФ. Журналисты сотрудничали с международной медиагруппой "Россия сегодня", руководитель которой - Дмитрий Киселев - находится под санкциями.