Лукашенко призвал белорусских ученых работать "без амбиций и понтов"

Президент Белоруссии заявил, что сегодня наука "архиважна"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по развитию научной сферы заявил, что ученые должны работать "без амбиций и понтов".

Глава государства отметил, что без науки не может быть страны, "сегодня такой момент, когда наука архиважна". "Вы к этому готовы? Если готовы, давайте" начинать работать "без амбиций и понтов", заявил Лукашенко. Общество пришло к такому состоянию, что дальнейшее развитие невозможно без науки. "Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут", - цитирует главу государства агентство БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас важна не только стратегия, но и тактика. Он подчеркнул, что пришло время для "конкретных дел", поскольку "время выбрало нас". Он отметил, что это "наследство" невозможно "оставить нашим детям" и "за нас никто это не сделает".

Лидер страны рассказал, что накануне совещания ему передали несколько аналитических записок, где говорится о необходимости повышения статуса ученого. В связи с этим Лукашенко обозначил свою принципиальную позицию по данному вопросу. Он задал вопрос о статусе ученого, сказав, что от него хотят его повышения, и предложил задуматься над этим также, как это делает он. "Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить", сказал Лукашенко, подчеркнув, что никто, кроме самого ученого, не может повысить этот статус, "это должны сделать вы".

Он также задал вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Белоруссию. Статус ученого является вопросом "не только ко мне, но и к вам", отметил президент. Если его не повысить, "никакого у вас статуса не будет". Его определяет "не зарплата и деньги", а "ваш уровень как ученого". "Поэтому статус ученого ищите в себе", - добавил глава государства.