Глава МИД ФРГ заявил, что не считает "планом" инициативу США по Украине

Йоханн Вадефуль снова подчеркнул, что к мирным переговорам должны быть привлечены Германия и Европа

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает новую инициативу США по урегулированию на Украине не готовым планом, но лишь вкладом в усилия, направленные на то, чтобы стороны конфликты сели за стол переговоров. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ZDF.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"На мой взгляд, это не план", - сказал Вадефуль, заявив лишь о "предложениях". В то же время он утверждал, что любая подобная инициатива является правильным и достойным поддержки шагом.

Германский министр снова заявил, что к мирным переговорам должны быть привлечены Германия и Европа. По его словам, для Берлина также важно, чтобы Киев мог вести переговоры на равных.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.