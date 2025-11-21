Литва назвала шантажом предложение Белоруссии о встрече по границе на уровне МИД

Литовское внешнеполитическое ведомство заявило, что не видит оснований поддаваться таким действиям со стороны Минска

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Предложение властей Белоруссии о встрече представителей МИД двух стран по вопросу пограничного урегулирования является шантажом. Такого мнения придерживается литовское внешнеполитическое ведомство.

О том, что Минск предлагает провести встречу представителей МИД, сообщил президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.

"МИД не видит оснований поддаваться насилию и шантажу со стороны Белоруссии", - говорится в комментарии, который внешнеполитическое ведомство подготовило по просьбе агентства BNS. В нем также говорится, что Вильнюс расценивает действия Минска "как еще одну попытку давления".

Вильнюс 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыл границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Литва открыла границу, но грузовики по-прежнему не пропускаются через нее белорусской стороной, а в небе вновь появились воздушные шары контрабандистов.