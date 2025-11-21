Эксперт Дисен: Жириновский предупреждал Украину, что НАТО ее уничтожит

Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии напомнил, что в 2006 году бывший лидер ЛДПР предупредил украинцев о плане НАТО использовать украинское государство в качестве линии фронта против России

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о словах покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно того, что НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России.

"В 2006 году Жириновский предупредил украинцев, что НАТО заманит их [в конфликт] и уничтожит, по его словам, [НАТО] будет использовать Украину в качестве линии фронта против России", - написал Дисен в X, прикрепив выступление Жириновского 2006 года на украинском телеканале.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.