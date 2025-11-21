Ученый Абдурахманов объяснил присуждение Мирзиёеву премии Льва Толстого

Награда указывает на признание верности всей внешнеполитической линии Узбекистана, сообщил академик

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /ТАСС/. Присуждение президенту Шавкату Мирзиёеву Международной премии мира имени Льва Толстого - это не только высокая личная оценка лидера государства, но и признание верности всей внешнеполитической линии Узбекистана, ориентированной на добрососедство, доверие и устойчивое развитие Центральной Азии. Такую оценку в беседе с ТАСС дал академик Академии наук Узбекистана Каландар Абдурахманов.

"Показательно, что лауреатами премии стали одновременно главы трех соседних государств - Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Тем самым международное жюри зафиксировало важную мысль: мир и стабильность в регионе являются результатом коллективных усилий и согласованной политической воли лидеров стран Центральной Азии. При этом многие эксперты особо подчеркивают и признают вклад главы нашего государства в укрепление доверия и добрососедства, в формирование атмосферы диалога и сотрудничества ради стабильности и развития всего региона", - сказал он.

По мнению академика, особый смысл решению о присуждении премии узбекскому лидеру придает контекст последних лет. Еще недавно пограничные вопросы между отдельными государствами региона считались "застарелыми" и крайне чувствительными. За короткий исторический период - менее чем за два года - Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан смогли полностью урегулировать все спорные вопросы, которые не удавалось разрешить с момента распада Советского Союза. Это стало возможным благодаря личной вовлеченности лидеров трех стран, их готовности к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.

Кульминацией этого процесса стал Худжандский саммит 31 марта 2025 года, на котором была достигнута договоренность о точке стыка границ трех государств и подписана Худжандская декларация о вечной дружбе. Именно этот саммит, по сути, оформил новую архитектуру доверия в Центральной Азии, сделав тему границ не линией раскола, а пространством сотрудничества и совместного развития.

"Тем самым была реализована ключевая идея, неоднократно озвучиваемая президентом Шавкатом Мирзиёевым: безопасность и развитие Центральной Азии должны строиться на принципах открытого диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех партнеров. В подтверждение этого Узбекистан последовательно продвигает и усиливает координацию стран региона на площадках ООН, ШОС, СНГ, ОИС и других международных структур, выступает инициатором крупных региональных конференций и диалогов по вопросам безопасности, водно-энергетического взаимодействия, устойчивого развития и гуманитарного сотрудничества", - уточнил Абдурахманов.

Статус премии

По словам академика, весьма важен статус Международной премии мира имени Льва Толстого, учрежденной в 2022 году Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским фондом мира. Она присуждается за выдающийся вклад в предотвращение крупных военных конфликтов, укрепление всеобщей и равной безопасности на основе международного права, развитие многополярного, ненасильственного и гуманистического миропорядка.

Не случайно на церемонии вручения Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, подчеркнул, что эта награда призвана чествовать тех, кто выбирает диалог вместо конфликта, мир вместо разделения и формирует новую модель гуманитарного решения проблем; в устах европейского представителя эти слова звучат особенно значимо с учетом сложной геополитической ситуации и критики, которой подвергается Россия.

Международный характер жюри премии, в которое входят известные деятели культуры, общественные и политические лидеры из стран БРИКС, ШОС и "Большой двадцатки", придает решению в отношении Центральной Азии особый вес: речь идет не о внутрирегиональной или двусторонней оценке, а о позиции широкой международной общественности, видящей в Центральноазиатском регионе пример успешного перехода от взаимных претензий к партнерству и доверительному диалогу.

В этой связи признание заслуг президента Мирзиёева выходит далеко за рамки сугубо регионального значения. Речь идет о вкладе Узбекистана в формирование более справедливой и безопасной международной среды, в укрепление многополярного миропорядка, основанного не на конфронтации блоков, а на взаимодействии суверенных государств, уважающих международное право и интересы друг друга.

Сигнал миру

Для Центральной Азии в целом присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого лидерам трех государств - это сигнал миру о том, что регион окончательно выходит из тени прежних конфликтов и воспринимается как зона созидательного развития. Совместная награда за коллективное достижение - урегулирование сложнейших пограничных вопросов и формирование новой модели взаимодействия - закрепляет за Центральной Азией статус "региона мира", где превалируют не силовые сценарии, а дипломатия взаимоуважительного диалога.