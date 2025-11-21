Bloomberg: Мерц проводит срочный телефонный разговор с союзниками по Украине

Канцлер Германии планировал утром 21 ноября посетить школу в Берлине, но отменил это мероприятие

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил плановое мероприятие в пятницу, чтобы принять участие в телефонном разговоре с союзниками по американскому плану урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Мерц планировал в пятницу утром посетить школу в Берлине, но отменил это мероприятие. По данным собеседника агентства, в ходе разговора будет обсуждаться реакция на американский план. Кто участвует в разговоре, агентство не уточняет.