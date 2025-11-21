Кошта: ЕС не получал официальных уведомлений о предложениях США по Украине

Глава Евросовета подчеркнул, что Евросоюз остается приверженным предоставлению "непоколебимой поддержки" Киеву

Редакция сайта ТАСС

Глава Евросовета Антониу Кошта © AP Photo/ Alastair Grant

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не получал никакой официальной информации о мирных предложениях США по Украине и считает "нонсенсом" любые комментарии по этому поводу. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в преддверии открывающегося в субботу в Йоханнесбурге саммита Группы двадцати (G20)

"Евросоюзу не передавали никакого плана официальным путем, поэтому сейчас пытаться его комментировать - это нонсенс", - заявил глава Евросовета, подчеркнув, что ЕС "остается приверженным предоставлению непоколебимой поддержки" Киеву.