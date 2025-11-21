РБК-Украина: бывшего украинского министра юстиции Галущенко вызвали на допрос

Герман Галущенко в сопровождении адвокатов прибыл в НАБУ

Редакция сайта ТАСС

Герман Галущенко © REUTERS/ Leonhard Foeger

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отправленный в отставку с должности главы Минюста Украины Герман Галущенко находится на допросе. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По его данным, Галущенко допрашивают в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Экс-министра сопровождают адвокаты. Других подробностей агентство не приводит.

12 ноября на фоне коррупционного скандала в Верховную раду поступили заявления об увольнении от Галущенко, а также от главы Минэнерго Светланы Гринчук. 19 ноября парламент отправил их в отставку. По сведениям украинских СМИ, они живут в гражданском браке. Ранее ходили слухи о побеге Галущенко с Украины.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.