Казахстан и Армения подписали 15 документов о сотрудничестве

Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Армении подписали соглашение о создании казахстанско-армянского делового совета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана и Армении подписали 15 документов о взаимодействии между правительствами и ведомствами двух стран по итогам встречи в Астане президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По итогам встречи Токаев и Пашинян приняли совместное заявление. Затем в их присутствии члены официальных делегаций обменялись подписанными документами. Среди них межправительственная дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2026-2030 годы; соглашение между правительствами двух стран о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений; межправительственное соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

Кроме того, Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Армении подписали соглашение о создании казахстанско-армянского делового совета. Агентство Казахстана по атомной энергии и Министерство территориального управления и инфраструктур Армении подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Министерство промышленности и строительства Казахстана и Министерство территориального управления и инфраструктур Армении подписали меморандум о сотрудничестве. Также стороны подписали документы о взаимодействии в области цифровизации, торговли сельскохозяйственной продукцией, здравоохранении, образовании и культуре.