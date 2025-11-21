Ученый Хайдаров: подписанные в Худжанде документы повлияли на Ферганскую долину

Таджикистан, по мнению эксперта, внес значительный вклад в предотвращение терроризма и экстремизма

ДУШАНБЕ, 21 ноября. /ТАСС/. Декларация о вечной дружбе и Соглашение о стыке государственных границ Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, подписанные тремя президентами в таджикском Худжанде, заложили фундамент мира и процветания в регионе Ферганской долины. Таким мнением с ТАСС поделился директор Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Рустам Хайдаров.

"Все мы стали в марте 2025 года свидетелями закладывания фундамента новой Центральной Азии, когда в городе Худжанде были подписаны "Соглашение о стыке государственных границ" и "Декларация о вечной дружбе" . Эти исторические документы, с одной стороны, закрыли спекуляции о том, что Ферганская долина может превратиться в "центральноазиатские Балканы", с другой стороны, заложили прочную основу для долгосрочного мира и социально-экономического процветания в регионе", - сказал собеседник.

Ученый подчеркнул, что Ферганская долина вступает "в качественно новую эпоху своего развития". Усилия и политическая воля Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые расположены в Ферганской долине, "привели к тому, что сегодня в регионе решены все вопросы с демаркацией и делимитацией государственных границ", отметил Хайдаров. Эти усилия президентов трех стран по укреплению мер доверия в Центральной Азии были восприняты "с восторгом и высоко оценены со стороны международного сообщества". В этой связи ученый отметил, что в сентябре 2025 года международная премия мира имени Льва Толстого присуждена Эмомали Рахмону, Шавкату Мирзиёеву и Садыру Жапарову.

"Премия присуждается личностям, внесшим вклад в обеспечение безопасности на основе соблюдения норм международного права", - пояснил он.

В этом контексте собеседник назвал выдающимся вклад таджикского лидера нации "в обеспечение глобальной безопасности на основе верховенства международного права", что подтверждается принятием 15 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Таджикистана. Кроме того, он отметил, что подписанное в 1997 году Соглашение об установлении мира и национального согласия, которым завершилась пятилетняя гражданская война в Таджикистане, является "примером соблюдения принципов ООН по мирному урегулированию конфликтов".

"Этот процесс обеспечил внутреннюю стабильность и был признан в качестве модели миротворчества на глобальном уровне", - пояснил Хайдаров.

Таджикистан, по мнению ученого, внес значительный вклад в предотвращение терроризма, экстремизма и других глобальных угроз и под руководством президента продвигает множество инициатив, направленных на укрепление региональной и мировой безопасности. В этом контексте предложение российского Фонда мира о вручении премии Льва Толстого Эмомали Рахмону является признанием его вклада в разрешение конфликтов, дипломатию воды и климата, сохранение культурного наследия и региональную стабильность.