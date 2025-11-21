Сийярто: Венгрия призывает лидеров ЕС не мешать реализации плана США по Украине

Он дает реальный шанс на достижение мира, заявил глава МИД республики

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что лидеры Евросоюза не будут препятствовать реализации нового плана США по урегулированию конфликта на Украине, который дает реальный шанс на достижение мира. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после серии двусторонних встреч в Брюсселе.

"Мы решительно призываем европейских политиков не подрывать мирные усилия президента Дональда Трампа", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Он выразил надежду на то, что американский план приведет к миру на Украине и странам ЕС не придется направлять туда по инициативе Еврокомиссии еще €135 млрд на продолжение военных действий. "Мы надеемся, что этот план будет принят как можно скорее, народы Европы получат мир, а их деньги не будут бесконтрольно перетекать в карманы [украинской] военной мафии", - отметил Сийярто.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.