Экс-премьер Италии: ЕС не может "защищать Украину" без помощи США

Энрико Летта указал на раздробленность обороны Европы

МАДРИД, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта выразил мнение, что без помощи США Евросоюз не может в одиночку "защищать Украину".

По его версии, президент США Дональд Трамп "угрожал Европе оставить Украину без американской поддержки". Как отметил экс-премьер в интервью испанской газете La Razón, это представляет собой "смертельный вызов для Европы, просто потому что в одиночку она не способна защищать Украину". "Мы поняли, что нам нужны США, потому что наша оборона настолько раздроблена, что мы не можем обеспечить ее автономно", - добавил Летта.

По его словам, "соглашение о пошлинах с таким унизительным образом Европы, поставленной на колени, также не было позитивным для европейской гордости". "Причины - страх, что Трамп бросит нас в отношении Украины", - добавил экс-премьер.