Лукашенко: белорусские силовики подняли свой статус в 2020 году

По словам президента республики, люди в погонах не позволили ввергнуть Белоруссию в "пучину грязных событий"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Статус белорусских силовиков поднялся после 2020 года, когда страна осталась суверенной. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в 1990-е годы многие говорили о необходимости поднять статус милиции и армии. "Но когда народ перестал клеймить позором наших военных и милицию? После 20-го года. Когда люди в погонах встали рядом с президентом, а то и впереди меня, и сказали: "Страна будет суверенной и независимой и будет развиваться своим умом. Мы не позволим ввергнуть в пучину грязных событий нашу Беларусь. Они этим самым подняли свой уровень и статус на высочайший уровень", - сказал президент. Видеофрагмент его выступления на совещании по развитию научной сферы и работе Национальной академии наук республики опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко провел параллель между положением силовиков и ученых. "Я готов статус их (ученых - прим. ТАСС) поднимать, если поднимается", - сказал он, предположив, что для ученых мог еще не наступить "тот 20-й год". "Поэтому статус ученого ищите в себе", - подчеркнул президент.

Лукашенко ранее поручил до 1 января будущего года внести на его рассмотрение согласованные предложения по развитию сферы науки. В октябре президент призвал удерживать перспективные кадры в Белоруссии, создавая для этого необходимые условия. Он подчеркнул, что в будущем будут процветать только те страны, которые могут создавать новые технологии и эффективно их использовать.