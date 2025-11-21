Reuters: США пригрозили Украине прекратить поставки оружия

Вашингтон предъявил Киеву ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, сообщает агентство

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Киев столкнулся с более серьезным давлением со стороны Вашингтона, чем это было прежде.