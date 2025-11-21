В Ливане сообщили о гибели за год свыше 330 граждан страны от атак Израиля

Ранения получили 945 человек

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Число граждан Ливана, погибших менее чем за один год в ходе израильских авиаударов, превысило 330. Такие данные привел Минздрав республики в сводке, размещенной в X.

"Израиль нарушил режим прекращения огня свыше 5 тысяч раз после соглашения о перемирии 27 ноября 2024 года, - указывается в тексте. - 331 человек погиб в результате израильских атак с конца ноября прошлого года, еще 945 получили ранения".

В сводке ведомства отмечается, что с 1 ноября число убитых граждан выросло на 22. В октябре израильские нападения на южные и восточные районы страны привели к гибели 28 ливанцев.

Президент республики Джозеф Аун, посетивший 21 ноября казарму ливанских военнослужащих в городе Тир, осудил израильские атаки, поскольку они ведут к жертвам и препятствуют восстановлению разрушенных районов.

Командование израильской армии утверждает, что военные операции в Ливане направлены против вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах", от которого исходит угроза еврейскому государству.