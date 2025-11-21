Британия утвердила план возможной отправки военных на Украину

Глава Минобороны королевства Джон Хили заявил, что Лондон готов потратить на отправку и размещение своих войск более $130 млн

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили утверждает, что Лондон уже составил план отправки своих военных подразделений на Украину в рамках усилий "коалиции желающих" в случае достижения прекращения огня.

"Мы провели разведку на Украине, так что мы знаем, какие подразделения могли бы использовать, мы знаем, как могли бы их разместить, и знаем, какую роль они могли бы сыграть", - заявил Хили в ответ на вопрос Bloomberg, его комментарий приводит агентство.

По словам министра, Лондон готов потратить на отправку и размещение своих войск более $130 млн.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.