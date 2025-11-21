Сийярто предостерег Украину от попыток помешать поставкам энергоносителей из РФ

Глава МИД Венгрии также уточнил, что в октябре Венгрия обеспечила 51% украинского импорта электроэнергии

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег Украину от попыток помешать поставкам нефти и газа из России. Беседуя с журналистами по завершении рабочей поездки в Брюссель, он напомнил, что Украина получает из Венгрии значительный объем электроэнергии и не в ее интересах ставить под угрозу такое сотрудничество.

"Когда президент [Владимир] Зеленский заявляет о прекращении поставок нефти [из России] в Венгрию, он должен учитывать, что из Венгрии на Украину поступает больше электроэнергии, чем из всех остальных стран вместе взятых", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Сийярто уточнил, что в октябре Венгрия обеспечила 51% украинского импорта электроэнергии. "Это означает, что Венгрия незаменима с точки зрения безопасности энергоснабжения Украины", - отметил Сийярто. Он добавил, что Венгрия соблюдает свои обязательства, но "следует тем правилам, которые применяются к ней самой".

Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что считает враждебными действия Украины, которая наносила удары ракетами и БПЛА по российской нефтегазовой инфраструктуре, используемой для поставок энергоносителей в страны ЕС. Венгрия расценивает подобные нападения как угрозу своему суверенитету.