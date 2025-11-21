Литва вновь рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией

Границу могут закрыть на неопределенный срок

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Литва вновь рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией - на неопределенный срок. Об этом заявила журналистам премьер-министр страны Инга Ругинене.

"Если ситуация продолжит ухудшаться, мы не исключаем возможности вновь закрыть границу - на неопределенный срок", - сказала она.

Литва в четверг открыла границу с Белоруссией, движение через которую было остановлено на месяц 29 октября. Несмотря на открытие границы, в соседней стране застряли и пока белорусской стороной в Литву не пропускаются более 1 тыс. литовских фур.

Причиной закрытия границы Вильнюс назвал борьбу с воздушной контрабандой сигарет, которая угрожала безопасности гражданской авиации и заставляла Литву закрывать аэропорты. Вечером в четверг границу вновь пересекли три воздушных шара. На час был закрыт Вильнюсский международный аэропорт.