WP: США используют метод "хорошего и плохого полицейского" для Украины

Владимир Зеленский и министр армии США Дэниел Дрисколл © Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтон допускает внесение по просьбе Киева изменений в свой план урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По их информации, Владимир Зеленский на встрече с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом "попросил внести правки" в план. Как пишет издание, "команда Дрисколла согласилась с тем, что некоторые изменения могут быть внесены, но Киев пока не пояснил, какие пункты будут доработаны". При этом, по мнению одного из источников газеты, на согласование плана, "приемлемого для Украины", могут уйти "месяцы тщательных переговоров". Появление предложенного США плана источник газеты назвал "началом, а не завершением мирного процесса".

По сведениям источников газеты, план должны подписать президент США Дональд Трамп и Зеленский, лишь после этого он будет представлен российскому руководству. При этом Вашингтон добивается того, чтобы Киев принял предложенные условия ко Дню благодарения, отмечаемому в этом году 27 ноября. The Washington Post также обращает внимание на то, что США в переговорах с Украиной разделили команды министра Сухопутных войск и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа таким образом, чтобы они играли роли "хорошего и плохого полицейского - один осуществляет давление, а другой пытается предложить работать сообща, чтобы скорректировать" план.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.