Саркози анонсировал выход своей книги "Дневник заключенного"

Произведение появится на полках магазинов 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, который провел в тюрьме Санте 21 день, выпустит 10 декабря свою книгу "Дневник заключенного" (Le journal d’un prisonnier - перевод ТАСС).

Читайте также

Переведен под судебный контроль. Николя Саркози освободили из тюрьмы

В X экс-президент привел небольшой отрывок из книги.

"В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться. Я забываю о тишине, ее не существует в тюрьме Санте, где есть что услышать. Шум, увы, перманентен. Однако, подобно жизни в пустыне, внутренний мир крепнет в тюрьме", - написал он.

Книга доступна для предзаказа, она появится на книжных полках 10 декабря, добавил Саркози.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

10 ноября Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.