Зеленский в обращении сообщил, что будет предлагать альтернативы плану США

Глава киевского режима заявил, что будет приводить аргументы и переубеждать

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в обращении к народу сообщил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов.

"Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами [по мирному плану]. Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером - Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы", - сказал он.

Обращение Зеленского, записанное на фоне получения Киевом плана, длится целых 10 минут, хотя обычно его видеообращения намного короче - 3-5 минут. Оно прозвучало вскоре после телефонного разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Риск потери партнера в лице США

Зеленский заявил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины и пожаловался на давление. По его словам, в случае отказа от предложенного плана Украина рискует потерять своего главного партнера в лице США и столкнуться с тяжелейшей зимой. "Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором, - сказал он. - Либо сложные 28 пунктов [плана], либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски".

Зеленский признал, что от Киева будут ожидать ответа, но он планирует работать над планом совместно с США и европейскими партнерами. При этом Зеленский добавил, что следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".

Попытка остановить раскол

В своем обращении Зеленский также попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде на фоне коррупционного скандала. Он назвал "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте, попросив это прекратить.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. В настоящее время работа парламента заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требуют отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который может быть причастен к коррупции. Однако Зеленский отказался уволить Ермака.