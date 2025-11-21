Фицо: словацкий кабмин поддерживает план США по Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что с документом должен согласиться Киев

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии поддерживает американский план по достижению мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Dennikn.

"Правительство Словакии поддерживает американский план достижения мира на Украине, но, однако, с ним должна согласиться Украина", - отметил премьер. По его словам, предложенные Киеву в 2022 году условия заключения мира были значительно лучше нынешних. Фицо считает необходимым прекратить боевые действия и скорее завершить конфликт.

Премьер, комментируя план США, выразил мнение, что РФ выйдет из конфликта победителем и "чрезвычайно морально и экономически усилится". Фицо вновь раскритиковал оказание Евросоюзом финансовой помощи Украине и отверг идею передачи этой стране замороженных в сообществе российских активов.