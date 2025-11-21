Депутат Рады Гончаренко: США нужно, чтобы мирный договор был ратифицирован

Парламентарий отметил, что после выборов никто не сможет сказать, что не принимал в этом участия

21 ноября., /ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС /. Вашингтону нужно, чтобы договор об окончании конфликта на Украине ратифицировала Верховная рада. Об этом заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"По замыслу американцев, мирный договор должен быть ратифицирован в Верховной раде и подписан Зеленским", - написал он.

Гончаренко отметил, что поддержка документа не только Владимиром Зеленским, но и парламентом нужна, чтобы "после выборов никто не мог сказать: я в этом участия не принимал, поэтому мы не признаем этот договор".

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Гончаренко изначально подтвердил эту информацию, но сейчас заявил, что США заставляют Украину лишь согласовать ключевые положения документа до 27 ноября, а не подписать договор к тому времени.

В четверг американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

При этом украинское издание Kyiv Post пишет, что реакция Киева на план в частных беседах была "яростной".